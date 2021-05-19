شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم دلفي في نصف نهائي بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عاما على دلفي بنتيجة 3 /1 بالجولة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين بملعب الأخير بالاسكندرية، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

21- 25

25 – 17

26 – 24

25 – 20 .

وتأهل الفريق للدور النهائي مع كل من؛ الأهلي والاتحاد وصيد الدقي.

وقرر حمادة مجاهد المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس المقبل بالملاعبالمفتوحة بالنادي، استعدادا لخوض مباريات الدور النهائي.