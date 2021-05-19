شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يكشف آخر تطورات قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء وحيد، المتحدي الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن ناديه يحترم القوانين واللوائح الخاصة بالفيفا وسيعمل على حل مشكلته مع نادي النجوم.

وأضاف علاء وحيد ، في تصريحات تليفزيونية، أن الخطاب الذي تسلمته إدارة الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، ليست بجديدة بل كانت بتاريخ 2 مايوالجاري، والذي يفيد أن لجنة الاستئناف بالاتحاد، رفضت التظلم على قرار لجنة الانضباط الخاص بخصم 3 نقاط من الفريق.

وأوضح علاء وحيد إن إدارة الدراويش أجرت اتصالات بنادي النجوم من أجل حل المشكلة بشكل ودي، حتى لايتم خصم 3 نقاط للفريق.