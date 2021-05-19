اخبار الرياضه

أبو مسلم: ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة وفرص الصعود ممكنة

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة وفرص الصعود ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت أن الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة في منتصف الموسم.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: فرص بتروچيت في العودة إلى الممتاز ممكنة ، فالفريق يتواجد في المركز السابع برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن متصدر المجموعة فريق بورتو السويس ، ويتبقى على نهاية الموسم 8 مباريات ، لذلك فإن حظوظ الفريق في العودة إلى الدوري الممتاز ما زالت قائمة.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا