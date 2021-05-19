شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة وفرص الصعود ممكنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت أن الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين تولى المهمة في ظروف صعبة في منتصف الموسم.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية: فرص بتروچيت في العودة إلى الدوري المصري الممتاز ممكنة ، فالفريق يتواجد في المركز السابع برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن متصدر المجموعة فريق بورتو السويس ، ويتبقى على نهاية الموسم 8 مباريات ، لذلك فإن حظوظ الفريق في العودة إلى الدوري الممتاز ما زالت قائمة.