شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلق على فسخ فرجاني ساسي تعاقده بعد شكواه أمام اتحاد الكرة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت أزمة فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ومجلس إدارة ناديه لطريق مسدود بعدما تقدم اللاعب التونسي بشكوى رسمية للاتحاد الكرة المصري ضد ناديه من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

أعلن إبراهيم عبدالله، عضو مجلس الزمالك، أن اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، قررت صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق الأول.

وأضاف: «اللاعبون يتسلمون مستحقاتهم المتأخرة اليوم الأربعاء، وأسامة نبيه المدرب العام للزمالك كان متواجدا مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإنهاء الأمر».

واعترف عبدالله بتأخر المستحقات المالية الخاصة بالنجم التونسي فرجاني ساسي، مؤكدا أن الأخير لاعب مخلص ولم يثر أي أزمة بسبب هذه الأموال المتأخرة.

وقال عضو الزمالك: «لا أعلم حقيقة ما يتم تداوله عن مطالبة ساسي بمستحقاته أوالتهديد بفسخ عقده ولكن ساسي لاعب مهم لنا ومخلص للفريق ولم يقصر طوال الفترة الماضية وتحمل تأخر أمواله».