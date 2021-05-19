شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه البترول الجزائري فى بطولة لافروليج لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بنادى الزمالك مع نظيره المجمع البترولى الجزائري، اليوم الأربعاء، فى منافسات الجولة الثانية من منافسات بطولة لافروليج والتى تقام برواندا، وتستمر حتى 30 مايو الجارى.

وخضع الفريق إلى مسحة كورونا أمس للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين ، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والاقتراب خطوة فى طريق التتويج بالبطولة الإفريقية التي تقام تحت اشراف NBA والتى تأجلت لمدة عام حيث كان من المقرر اقامتها العام الماضي لكن تم التأجيل بسبب فيروس كورونا.

كان فريق كرة سلة الزمالك رجال تغلب على نظيره فيرافيارو الموزمبيقى بنتيجة 71/ 55 فى الجولة الأولى من البطولة

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين وهم والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات ويرأس البعثة طارق سعيد.