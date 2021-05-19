شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يشكو الزمالك للحصول على مستحقاته المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، بشكوى رسمية ضد ناديه، اليوم الثلاثاء، لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية، أن ساسي قدم شكوى وطالب الحصول على مستحقاته كإجراء أول لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث شهدت الفترة الماضية، العديد من المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي حول تجديد عقده.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل مع إدارة الأبيض إلى اتفاق حتى الآن لتجديد عقده، حيث كان قد طلب الحصول على مستحقاته القديمة والتى تبلغ 683 ألف يورو، وهو الأمر الذي عقد الأمور بسبب عدم وجود سيولة مالية في النادى خلال الفترة الحالية.

وكشفت مصادر لـ«المصري اليوم» أن وكيل ساسي أبلغ مسؤولو القلعة البيضاء بأنه سيتجه إلى الإمارات أولا قبل الحضور إلى القاهرة من أجل عقد جلسة مع مسؤولي نادى الوحدة الإماراتى والذين أبدوا رغبتهم في الحصول على خدمات النجم التونسي.

واتفق وكيل ساسي على عقد جلسة مع مسؤولي نادي الوحدة من أجل الاتفاق حول التفاصيل والأمور المالية على أن يتم إبلاغ اللاعب بعدها بالتفاصيل لحسم أمره، حيث يمتلك التونسي بعض العروض من أندية سعودية وإماراتية وقطرية وكذلك تركية ولكنه يفضل حتى الآن الاستمرار مع الزمالك ولكن بعد حصوله على المستحقات القديمة.

ويدخل الفريق اليوم معسكرا مغلقا، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الخميس، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.