شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم: الشرقية للدخان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.. والمباريات المقبلة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد علاء ابراهيم المدير الفني لنادي الشرقية للدخان بأداء لاعبيه خلال مباراة سوهاج بالأمس والتي حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وأضاف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات من الدوري الممتاز، بالإضافة إلى العديد من المحترفين الجيدين، ونسير بشكل جيد نحو حلم التأهل إلى الممتاز».

واختتم إبراهيم: «سنخوض المباريات الأربعة المقبلة خارج ملعبنا، وهو أمر غير مفهوم حتى الآن».