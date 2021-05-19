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علاء إبراهيم: الشرقية للدخان يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.. والمباريات المقبلة صعبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد علاء ابراهيم المدير الفني لنادي الشرقية للدخان بأداء لاعبيه خلال مباراة سوهاج بالأمس والتي حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وأضاف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات من الدوري الممتاز، بالإضافة إلى العديد من المحترفين الجيدين، ونسير بشكل جيد نحو حلم التأهل إلى الممتاز».

واختتم إبراهيم: «سنخوض المباريات الأربعة المقبلة خارج ملعبنا، وهو أمر غير مفهوم حتى الآن».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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