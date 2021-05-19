شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يسقط ليستر وليفربول ينتظر بيرنلي.. ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بالموسم الحالي 2020-2021، اليوم الأربعاء بمواجه هامة بين ليفربول وبيرنلي، وكانت عدد من المباريات قد أقيمت مساء الثلاثاء حيث أقيمت 4 مباريات شهدت هزيمة مانشستر سيتى بطل المسابقة أمام برايتون بنتيجة 3-2، فيما فاز ليدز يونايتد على ساوثهامبتون بهدفين دون رد، وتعادل مانشستر يونايتد مع فولهام بهدف لكل منهما، واختتمت المباريات بانتصار ثمين لفريق تشيلسي على ملعبه ضد ليستر سيتى بنتيجة 2-1.

سقط مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الحالى في فخ الهزيمة أمام مضيفه فريق برايتون بنتيجة 3- 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد السيتي عند 83 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والذى توج بلقبه الموسم الحالى للمرة السابعة في تاريخه، بينما رفع برايتون رصيده للنقطة 41 في المركز السادس عشر.

وفرض فريق فولهام التعادل على مضيفه العملاق مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أولد ترافورد، وبهذه النتيجة يستمر فريق مانشستر يونايتد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الـ 18 برصيد 28 نقطة، وهبط بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى»تشامبيون شيب«.

وحقق تشيلسي فوزا ثمينا على ضيفه ليستر سيتى، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما على ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز.

وتقدم تشيلسي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتى الذي تراجع للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 66 نقطة.