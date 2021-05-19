شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك 2004 يحصد فضية بطولة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد فريق ناشئ كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 (أ) المركز الثاني والميدالية الفضية عقب لقاء الذي جمع حدائق الأهرام بملعب الأخيروانتهى لصالح المنافس، في إطار الجولة الأخيرة من الدور النهائي لبطولة الجيزة.

وكان قد فاز الفريق على الترسانه بنتيجة 34 – 28 بالجولة قبل الأخيرة التي جمعت بين الفريقين مؤخرا بملاعب نادي 6 أكتوبر، ضمنمنافسات الدور النهائي لبطولة الجيزة .

ويقود الفريق محمد دعبس مديرا فنيا.