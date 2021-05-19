شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبدالحليم علي مدير الكرة السابق بالزمالك بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض عبدالحليم على، مدير الكرة السابق لفريق الزمالك، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل انتشار الوباء في الوقت الحالي، وتزايد الإصابات.

وخضع عبدالحليم لمسحة خلال الساعات الماضية، عقب شعوره ببعض الأعراض، وأظهرت المسحة إيجابيتها، على أن يتواجد في العزل المنزلي، ويتبع البروتوكول الطبي من أجل شفائه مرة أخرى.

يذكر أن عبدالحليم على عمل مديرا للكرة مع الفريق الأبيض، في الجهاز المعاون السابق، للمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، والذي رحل بسبب النتائج السلبية، وحل بدلا منه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.