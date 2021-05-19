شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يشارك فى مران المصرى استعدادا للاتحاد رغم إصابته بكدمة قوية فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، مساء الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، مشاركة نجم الفريق عمر كمال عبد الواحد، رغم إصابته خلال مران الأول من أمس، بكدمة قوية للغاية فى الوجه تسببت فى تورم العين اليمنى للاعب، ليخضع اللاعب لراحة تزامنًا مع تلقيه للعلاج اللازم تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، الذى اطمأن كثيرًا على تحسن حالة اللاعب ليسمح له بالمشاركة فى المران.

عمر كمال عبد الواحد

ووفقا للموقع الرسمى للنادى البورسعيدى، فقد نبه الجهاز الطبى على اللاعب، بالابتعاد تمامًا عن الالتحامات والكرات المشتركة تجنبًا لتجدد إصابة اللاعب الذى يعد أحد الركائز الأساسية للفريق هذا الموسم، خاصة بعد نجاحه فى إحراز عشرة أهداف مع الفريق بالدورى جعلته يحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى، بالإضافة لإحرازه هدف ببطولة كأس مصر.

تدريبات المصرى

ويستعد الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، لمباراته بالجولة الثالثة والعشرين من الدورى والتى تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء بعد غدٍ الخميس على ملعب استاد الإسكندرية.





ويدخل المصرى المباراة، فى المركز الثالث من جدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة، بينما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.







