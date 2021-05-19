محمد الطويلة: خصم النقاط من الإسماعيلى سينفذ حتى بعد سداد مستحقاتنا المالية

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أن عقوبة النادي الإسماعيلي بشأن انتقال إبراهيم حسن للزمالك قد تصل إلى الشطب، والنجوم تضرر كثيرا من مماطلة الإسماعيلى خلال الفترة الكبيرة.

وقال محمد الطويلة خلال مداخلة مع الإعلامي مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "عقوبة النادي الإسماعيلي قد تصل إلى الشطب والحديث عن التصالح بعد المماطلة التي حدثت إهانة لنادي النجوم"

وأضاف رئيس النجوم: "الإسماعيلي ارتكب ثلاثة أخطاء في بنود عقد إعارة إبراهيم حسن حينما باعه للزمالك، والمحكمة الفيدرالية رفضت طعن الإسماعيلي على حكم الفيفا، وخصم النقاط من الإسماعيلى سينفذ حتى بعد سداد مستحقاتنا المالية، وسيرتفع من 6 نقاط إلى 9 نقاط خلال 3 أسابيع".

وأوضح محمد الطويلة: "وافقت على قيد الإسماعيلى للاعبيه الجديد من أجل جماهير الإسماعيلى وحبا لهم لأنهم كانوا في احتياج كبير لهذه الصفقات وغير نادم على ما فعلته لكن المقابل مكانش كويس".

وتابع محمد الطويلة: "لو الإسماعيلى أعطانا حقوقنا في وقتها كنت اشتريت صفقتين أو ثلاثة ساعدت النجوم على البقاء في الدوري ولكن أنا الوحيد اللى وقع عليا الضرر، والمبلغ المستحق حاليا على الإسماعيلى وصل لـ24 مليون جنيه بالفوائد بعدما كان 13 مليون جنيه".