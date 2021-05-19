مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 19 / 5 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع المقاولون العرب والاسماعيلى وأسوان مع مصر المقاصة في افتتاح الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة

موعد مباراة المقاولون العرب والاسماعيلى

تقام مباراة المقاولون العرب والاسماعيلى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر في مواجهة صعبة وقوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

موعد مباراة أسوان ومصر المقاصة

تقام مباراة أسوان ومصر المقاصة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد أسوان الرياضى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زهرة الجنوب بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز مصر المقاصة على الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.