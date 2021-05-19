شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكما لمباراة المقاولون والإسماعيلى ووليد عبد الرزاق للمقاصة وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد، حكام مباراتي الأربعاء بالدوري الممتاز من الجولة الـ23 من عمر البطولة والتى جاء على النحو التالي:-

محمود البنا "حكم ساحة"- وائل شعبان" مساعد أول" محمد فاروق" مساعد ثان"- عبد العزيز أبو سعدة"حكم رابع"- محمد الصباحي"حكم فيديو"-مصطفى الشهدي" مساعد حكم فيديو" .

وليد عبد الرزاق"حكم ساحة"، أحمد التلاوي" مساعد أول"، هشام طلب" مساعد ثان"، يحيي عبد الحميد"حكم رابع"-مصطفى مدحت"حكم فيديو"- حمادة الجلاوي" مساعد حكم فيديو".

ومن جانب أخر أكد مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن السوبر المحلى المصري والمقرر له الأول من يوليو المقبل، ويجمع بين الأهلي بصفته بطل الدوري وطلائع الجيش وصيف بطل كأس مصرالتى فاز بلقبها النادي الأهلي سيقام بحكام مصريين.

وتنص لوائح اتحاد الكرة على أنه فى حالة فوز فريق واحد ببطولتىّ الدورى والكأس يواجه وصيف الكأس فى مباراة السوبر المحلى، ليتجدد اللقاء بين الفريقين مجددا.

وأبلغ مسئولو اتحاد الكرة لجنة الحكام بأن أي مباراة في الفترة المقبلة لن تقام إلا بحكام مصريين كما حدث في مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك والتي أدارها طاقم تحكيمي مصري بالكامل حيث أدار محمود البنا المباراة الأولي ، و أمين عمر القمة الثانية.

واستقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على تجديد الثقة فى لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد بعد ظهور الحكام المصريين بشكل طيب فى مباراتى القمة الأخيرتين بين الأهلى والزمالك، وتحديدا الحكمين الدوليين محمود البنا وأمين عمر.