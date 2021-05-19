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الزمالك: تم تسريح فريق 99 ولن نلعب المباراة الفاصلة أمام الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن ما يحدث من الاتحاد المصري لكرة القدم عبث في ملف بطولة دوري الشباب مواليد 1999. وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة اتخذ القرار الخاطئ بإقامة المباراة الفاصلة والقرار غير قانونى.

 

وواصل  بدر حامد مداعبا: "حتى في القرعة الأهلي كسب مثلما حدث مع الإنتاج الحربي"، وأضاف: "اتحاد الكرة لا يعرف ما يفعله، اللاعبون رحلوا منذ شهر ونصف وتم تسريحهم من الأساس، فكيف يتم لعب مباراة فاصلة ولا يوجد لاعبين". وأشار إلى أنهم قدموا توصية لإدارة الزمالك بعدم خوض اللقاء والقرار النهائي لهم.

 

وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، انتهاء عقوبة إيقاف خماسى فريق الزمالك مواليد 99، قبل المباراة الفاصلة أمام الأهلى يوم 26 مايو الجارى، والتى تحسم بطل مسابقة دورى الجمهورية مواليد 99 لهذا الموسم.

وعن انتهاء مسابقة 99 وكيفية تطبيق عقوبة الإيقاف على اللاعبين الخمسة، قال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إنه تم احتساب أى 8 مباريات ينظمها اتحاد الكرة وتتعلق بسن هذا الخماسى وليس شرطا أن يتم إيقافهم عن مباريات دورى 99، وبالتالى فالعقوبة انتهت ومن حقهم المشاركة فى مباراة الأهلى يوم 26 مايو الجارى.

وحدد مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد لكرة يوم 26 مايو الجارى موعدا لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة لتحديد بطل دوري مواليد 99 على ملعب السكة الحديد.

 

وكانت المباراة النهائية شهدت ازمة بعدما فاز الأهلي بهدفين لهدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعي أن اللائحة تنص على اللجوء إلى فارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان في النقاط والاهلي باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف ما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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