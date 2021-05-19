شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تم تسريح فريق 99 ولن نلعب المباراة الفاصلة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن ما يحدث من الاتحاد المصري لكرة القدم عبث في ملف بطولة دوري الشباب مواليد 1999. وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة اتخذ القرار الخاطئ بإقامة المباراة الفاصلة والقرار غير قانونى.

وواصل بدر حامد مداعبا: "حتى في القرعة الأهلي كسب مثلما حدث مع الإنتاج الحربي"، وأضاف: "اتحاد الكرة لا يعرف ما يفعله، اللاعبون رحلوا منذ شهر ونصف وتم تسريحهم من الأساس، فكيف يتم لعب مباراة فاصلة ولا يوجد لاعبين". وأشار إلى أنهم قدموا توصية لإدارة الزمالك بعدم خوض اللقاء والقرار النهائي لهم.

وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، انتهاء عقوبة إيقاف خماسى فريق الزمالك مواليد 99، قبل المباراة الفاصلة أمام الأهلى يوم 26 مايو الجارى، والتى تحسم بطل مسابقة دورى الجمهورية مواليد 99 لهذا الموسم.