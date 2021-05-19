شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تم تسريح فريق 99 ولن نلعب المباراة الفاصلة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد بدر حامد، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن ما يحدث من الاتحاد المصري لكرة القدم عبث في ملف بطولة دوري الشباب مواليد 1999. وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن اتحاد الكرة اتخذ القرار الخاطئ بإقامة المباراة الفاصلة والقرار غير قانونى.
وواصل بدر حامد مداعبا: "حتى في القرعة الأهلي كسب مثلما حدث مع الإنتاج الحربي"، وأضاف: "اتحاد الكرة لا يعرف ما يفعله، اللاعبون رحلوا منذ شهر ونصف وتم تسريحهم من الأساس، فكيف يتم لعب مباراة فاصلة ولا يوجد لاعبين". وأشار إلى أنهم قدموا توصية لإدارة الزمالك بعدم خوض اللقاء والقرار النهائي لهم.
وأكد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، انتهاء عقوبة إيقاف خماسى فريق الزمالك مواليد 99، قبل المباراة الفاصلة أمام الأهلى يوم 26 مايو الجارى، والتى تحسم بطل مسابقة دورى الجمهورية مواليد 99 لهذا الموسم.
وعن انتهاء مسابقة 99 وكيفية تطبيق عقوبة الإيقاف على اللاعبين الخمسة، قال الشوربجى لـ"الخليج 365"، إنه تم احتساب أى 8 مباريات ينظمها اتحاد الكرة وتتعلق بسن هذا الخماسى وليس شرطا أن يتم إيقافهم عن مباريات دورى 99، وبالتالى فالعقوبة انتهت ومن حقهم المشاركة فى مباراة الأهلى يوم 26 مايو الجارى.
وكانت المباراة النهائية شهدت ازمة بعدما فاز الأهلي بهدفين لهدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعي أن اللائحة تنص على اللجوء إلى فارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان في النقاط والاهلي باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف ما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.