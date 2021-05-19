شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين الأولمبى: ميسى لم يحسم مشاركته فى طوكيو.. وصلاح يمنح الفراعنة قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرناندو باتيستا، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، أن القرعة التي أوقعت منتخب بلاده مع مصر وأستراليا وإسبانيا ليست سهلة، لكنها مقبولة في ظل المستويات الكبيرة التى تلعب في الأولمبياد.

وأضاف باتيستا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "مصر وإسبانيا وأستراليا فرق كبيرة وبذلت مجهودا كبيرا فى الفترة الأخيرة، ولم يكن وصولها للأولمبياد محض صدفة".

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني: "كل المجموعات التي تتواجد في الأولمبياد قوية، ولا توجد مجموعة سهلة، كل الفرق تطور من نفسها، وبالنسبة لنا لم نحدد اللاعبين الثلاثة فوق السن، وتواجد ميسي من عدمه ما زال غير معروف".

وتابع: "ميسي لديه أولوية وهي المشاركة مع المنتخب الأول للأرجنتين في كوبا أمريكا، وبالتالى لم يتحدد موقفه معنا، بالطبع وجود نجوم عالميين مثل صلاح يعطى منتخب مصر قوة كبيرة".

ويخوض منتخبنا الأولمبى بقيادة مدربه شوقى غريب، منافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل، بعدما تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما أوقعته القرعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

ويبدأ منتخبنا الأولمبى مبارياته فى أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.

وتقام مباريات منتخبنا الأولمبى فى الأولمبياد على ملعبين وهما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، ويحتضن ملعب "مياجى" المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.

في ذات السياق حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، أول يونيو المقبل موعداً لإعلان قائمة الفريق استعداداً لدخول معسكر الفريق لأولمبياد طوكيو، ومن المقرر أن يكشف الجهاز الفني مع إعلان قائمة اللاعبين عن برنامج الفريق خلال أجندة يونيو، ويعكف الجهاز الفني على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمعسكر الذي يعتبر الأخير قبل اعلان القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم 30 يونيو.

وأرسل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، استدعاءً رسمياً للثنائى مصطفي محمد المحترف فى جالاتا سراي التركي، وعمر مرموش المحترف فى سانت بولي الألماني، للانضمام لمعسكر الفريق خلال يونيو المقبل ضمن برنامج الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

واتفق مسئولو اتحاد الكرة، مع شوقى غريب على إقامة معسكر المنتخب فى شهر يونيو المقبل، استعداداً لخوض أولمبياد طوكيو فى شهر يوليو المقبل بعدما سادت حالة من الغموض حول مصير المعسكر بعد تأجيل تصفيات كأس العالم وتأجيل مباراتىّ منتخب مصر الأول أمام انجولا والجابون فى التصفيات المونديالية.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن فترة التوقف الدولى أو الأجندة الدولية لم يتم إلغاؤها، ولكن ما تم تأجيله هو مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 فقط لأسباب تسويقية.