شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: لن ننخدع بالفوز الكبير على أنيمبا ونسعى لحسم التأهل من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على أنيمبا النيجيرى بنتيجة أكبر من 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما يوم الأحد الماضى على استاد الدفاع الجوى، فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح السعيد فى تصريحاته لصفحة بيراميدز أن الفريق كان قادرًا على الفوز بنتيجة أكبر فى لقاء الذهاب، خاصة بعد الانتفاضة التى حدثت فى شوط اللقاء الثانى، مشددًا على ضرورة عدم الانخداع بتلك النتيجة والعمل على حسم التأهل فى لقاء العودة المحدد له يوم الأحد المقبل فى نيجيريا.

وأكمل قائد بيراميدز حديثه، مؤكدًا أن فريقه يعانى من كثرة الإصابات فى الوقت الحالى، الأمر الذى يؤثر على الأداء، وأتمنى الفترة المقبلة أن تشهد عودة جميع المصابين، خاصة أن بيراميدز يسعى أيضًا لتحسين موقفه فى مسابقة الدورى.

وتابع عبد الله السعيد أن بيراميدز لا يعانى من الضغط الجماهيرى مثل أندية أخرى، وهى النقطة التى نسعى لخلقها بين بعضنا البعض من أجل خلق الدوافع لتحقيق الفوز والانتصارات.

وأضاف: "كثير من الأحيان لا نكون موفقين وهذا الأمر طبيعى فى كرة القدم، ويجب على اللاعبين أن يعلموا ذلك، ولا نتأثر كثيرًا بالهجوم حتى ننهض سريعًا، ويكون التوفيق حليفنا".

واستطرد عبد الله السعيد مؤكدًا أن مسئولى نادى بيراميدز يوفرون كافة احتياجات الفريق، خاصة أن بيراميدز يمثل مصر حاليًا فى بطولة الكونفدرالية، ونعمل جاهدين على إعلاء اسم الكرة المصرية