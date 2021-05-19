شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: لاعبو الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم وبن شرقى لم يكرر سيناريو النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور، إن لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ ما يقرب من 4 أشهر ماضية، بسبب الأزمة المالية التى تمر بها القلعة البيضاء فى الوقت الحالى.

وأضاف الغندور خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" عبر قناة الزمالك، إنه رغم تأخر صرف مستحقات لاعبى الزمالك، بما فيهم اللاعبين الأجانب المحترفين، إلا أن الفريق يحقق الانتصارات فى بطولة الدورى، ولم يتأثر أى لاعب بتلك الأزمة، قائلاً: "لاعبى الزمالك رجالة، وإن شاء الله الأزمة تتحل قريبا واللجنة المكلفة بإدارة النادى تستطيع توفير مستحقات اللاعبين".

تابع خالد الغندور حديثه، أن المغربى أشرف بن شرقى من ضمن هؤلاء اللاعبين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، ورغم ذلك لم يتخذ اللاعب الطريق الذى سبق واتخذه حمدى النقاز لفسخ تعاقده، بل إنه يبذل قصارى جهده فى الملعب من أجل تحقيق الفوز.

فى سياق متصل، اشترط مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تسوية مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل عقد جلسة التفاوض على تجديد تعاقده.

وينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، ودعا اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة برئاسة نادى الزمالك، مهند عون وكيل أعمال ساسى لعقد جلسة للتفاوض على أمور تجديد عقد اللاعب، إلا إن الوكيل تمسك بتسوية المستحقات المتأخرة أولاً قبل فتح المفاوضات في التعاقد الجديد.

وحتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، حيث ظهرت خلافات جوهرية بين اللاعب والنادى، أبرزها رغبة ساسي فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد، بالإضافة إلى الخلاف حول القيمة المالية للعقد حيث حدد النادى مليوناً و 600 ألف يورو سنوياً راتباً للاعب الذى طلب 2 مليون و400 ألف يورو سنوياً.