نبيل كوكا: انتظرت الفرصة لسنوات في الأهلي.. ومعلول ساعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد نبيل "كوكا" الظهير الأيسر الذي تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الظهير الدولي التونسي علي معلول قام بمساعدته من أجل الظهور بصورة طيبة.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال كوكا :"عملت لمدة 13 سنة في النادي الأهلي من أجل فرصة الظهور مع الفريق الأول، وأجتهد من أجل الحفاظ على الفرصة".

وشارك أحمد نبيل مع الفريق الأول بعد قرار بيتسو موسيماني تصعيده مع عدة لاعبين من فريق الشباك لمواجهة ضغط المباريات والإصابات وإرهاق الفريق.

وأضاف كوكا :"علي معلول ساعدني كثيراً، ويتحدث معي دائماً، ويوجه لي النصائح من أجل الظهور بصورة طيبة، ولا أعلم عندما يعود هل سأشارك أم لا، كل شيء بيد الله، أجتهد فقط وأبذل كل ما لدي ولا أعلم ماذا يمكن أن يحدث مستقبلاً".

وأنهى كوكا :"تمنيت أن أشارك في مركزي بوسط الملعب، لكن إصابات علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف، كتبت لي المُشاركة في مركز الظهير الأيسر".