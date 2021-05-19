سموحة: لم نطلب بواليا.. والمهدي سليمان قيمته 68 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز تبلغ قيمته التسويقية مبلغ 68 مليون جنيه مصري.

وأشار عامر في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أن أنه لم يتحدث مع مسؤولي الأهلي بشأن التعاقد مع والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء.

وقال عامر: "المهدي سليمان هو اللاعب الذي قصده بتغريدة الـ68 مليون جنيه".

وأكمل: "نعم المهدي سليمان قيمته 68 مليون جنيه".

وكان فرج عامر قد انتقد تواجد لاعبًا -لم يكشف عن اسمه وقتها- على مقاعد بدلاء أحد الأندية -لم يسمه أيضًا- رغم أن قيمته 68 مليون جنيه في تغريدة عبر موقع تويتر.

وأضاف: "لم أطلب التعاقد مع والتر بواليا، وأتمنى عودة ناصر ماهر لسموحة لأنه أبننا بعد الأهلي بالتأكيد".

واختتم: "لا أعرف هل أحمد عبد القادر سيعود للأهلي أم لا، لم نتحدث بهذا الشأن حتى الآن، ومن وجهة نظري أنه يحتاج لموسم آخر معارًا للحصول على الخبرة".