"مستثمر خليجي".. عضو الزمالك يكشف كواليس جديدة بشأن شركة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه في الساعات الماضية، كان هناك تفاوض وحديث مع مستثمر خليجي للتواجد في إدارة شركة كرة القدم، لكن لم يحسم موقفه بشكل نهائي.

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق، أنه بصدد إنشاء شركة لكرة القدم.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "لا نقوم بتقليد أحد مع إحترامنا لجميع الأندية، منذ 3 أشهر قمنا بالإعلان أننا بصدد إنشاء شركة الزمالك لكرة القدم، لكن لا نستطيع الإعلان عن أي أمر إلا بعد الانتهاء من الإجراءات".

وتابع "قمنا بالإعلان مؤخراً لأننا أنهينا الإجراءات مع المستثمرين، وحتى الساعات الماضية، كنا نتفاوض مع مستثمر رابع وهو ليس مصرياً ولكن خليجياً، لكن لا يمكن الكشف عن هويته حتى يعلن موقفه بشكل نهائي".

واستمر "نحن نقوم بإنشاء شركة متخصصة في مجال كرة القدم، لم نقلد أحد ولا نصرح بالأمر لمجرد (شو إعلامي)، نحن رجال نفهم جيداً في كيفية إدارة الأعمال".

وأضاف "ساسي لاعب ملتزم جداً جداً، يؤدي تدريباته بشكل قوي، هو بالفعل له مستحقات متأخرة شأن كل اللاعبين، هو لاعب مخلص وملتزم، خلال ساعات المقبلة سيتسلم اللاعبين شيكات بالمستحقات الخاصة بهم، وسيتم توفير الأموال اللازمة".

وكان مصدر مسؤول في الزمالك قد صرح بأن ساسي استفسر من الإدارة عن مستحقاته المتأخرة، وقال إبراهيم عبدالله لقناة "إم بي سي مصر" أن الأمر متداول إعلامياً، لكن لم يصله أي خطاب.

وأكمل "نحن نعمل ونعلم صعوبة المهمة، نريد إيصال الزمالك لبر الآمان،الحمد لله، منذ تسلمنا المهمة وحتى الآن لم نشتكي من أي أمر، نجحنا في توفير أكثر من 236 مليون جنيه من المتأخرات السابقة للفرق الرياضية المختلفة".

وشدد "لا يوجد بطولة كان من المفترض أن يشارك الزمالك فيها إلا وشاركنا في كل الألعاب، قمنا بتدعيم فريق كرة السلة من أجل البطولة الأفريقية، وإن شاء الله سيستمر نجوم كرة اليد مع الفريق".

واختتم "حسين السمري يدير ملف كرة اليد في الزمالك، يُديره باقتدار، أول من عمل ادارة نشاط رياضي في مصر، ونقل تلك الخبرات للإمارات، سيتم تلبية طلبات فريق اليد، احنا ملوك الصالات، مفيش لاعب هيمشي من فريق اليد".