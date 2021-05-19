مدرب الأرجنتين: صلاح سيمنح الأوليمبياد أهمية كبيرة.. وموقف ميسي صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر فيرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأوليمبي عن رغبته في مُشاركة محمد صلاح نجم وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأوليمبية الصيف المُقبل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" قال فيرناندو :"مُشاركة لاعب مثل صلاح وكذلك ميسي يمنح دورة طوكيو أهمية أكبر، أتمنى بالطبع مشاركة صلاح وكل النجوم أمثاله حتى ترتفع قيمة البطولة".

وأضاف مدرب الأرجنتين :"صلاح لاعب ممتاز، ليس في مصر فقط، العالم أجمع يُدرك أهمية هذا اللاعب، وبالطبع سيمنح منتخب مصر قوة كبيرة في البطولة".

وتواجه مصر منتخبات الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا في مجموعات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 التي تقام العام الجاري بعد أن تأجلت بسبب جائحة كورونا.

وتابع باتيستا :"القرعة كانت صعبة لكل المنتخبات، ليس هناك فريق قوي وأخر ضعيف، أو مجموعة سهلة وأخرى صعبة، الانتصار يكون نتيجة للجهد في النهاية".

وعن إمكانية مُشاركة ميسي مع فريقه قال فيرناندو :"ميسي مرتبط بالمشاركة مع منتخب الأرجنتين في كوبا أميركا في الصيف القادم، لذلك من الصعب جداً مُشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية، فهو لديه أولويات أخرى".

وأنهى باتيستا :"لم نستقر بعد على الثلاثي الذي سيشارك معنا من بين الفريق الأول، لكن إقامة كوبا أميركا في نفس الفترة ستجعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، لكن الأمر ما زال محل دراسة بالنسبة لنا".