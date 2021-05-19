الخليج 365 يكشف.. كيف يُفكر الزمالك في علاج أزمة الدفاع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يمر الزمالك بأزمة دفاعية بعد إصابة اثنين من مدافعين وغيابهما عن المباراة المُقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز الخميس المُقبل.

وتعرض محمود علاء بمزق في العضلة الضامة، بينما يُعاني محمد عبد الغني بشد في العضلة الضامة أيضاً، وهو ما يضعهما خارج الحسابات.

ولا يمتلك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خيارات دفاعية في قائمة الزمالك باستثناء وجود محمود الونش فقط، الذي ينتظر شريكاً دفاعياً جديداً في المباراة التالية.

وذكر مصدر لـ"الخليج 365" أن كارتيرون يُفكر في الدفاع باللاعب محمد عبد السلام في مركز المدافع إلى جوار محمود الونش من أجل تعويض غياب محمود علاء ومحمد عبد الغني.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي، مع لعب الأحمر مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق نقطتين عن الزمالك، ليتواصل الصراع بين الفريقين.