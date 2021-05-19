إيهناتشو يسجل رقماً تاريخياً في "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق النيجيري كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي، رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي، بهدفه الذي أحرزه في شباك فريق تشيلسي.

وسجل كيليتشي إيهيناتشو هدفاً في مباراة ليستر وتشيلسي بملعب الأخير في لقاء انتهى 2-1 للبلوز، ضمن الجولة الـ37 لمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ودخل كيليتشي إيهيناتشو تاريخ "بريميرليج" بهدفه في تشيلسي حيث أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في "كل أيام الأسبوع" بموسم واحد.

وقبل المباراة، كان إيهيناتشو قد سجل أهدافاً في أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين والأربعاء والخميس، وجاء هدفه في تشيلسي ليُدون له هدفاً يوم الثلاثاء.