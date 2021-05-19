حرب أعصاب.. تشيلسي يؤجل صراع الأبطال مع ليفربول وليستر للحظة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تمسك فريق تشيلسي الإنجليزي بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل وحقق فوزاً ثميناً على ليستر سيتي (2-1) في الجولة قبل الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي رفع رصيده إلى 67 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن فريق ليستر سيتي الذي تراجع للمركز الرابع.

وفي المركز الخامس يتحين ليفربول الفرصة بعدما حصد 63 نقطة ويمنحه الفوز في الجولة الحالية النقطة رقم 66 ليتساوى مع ليستر سيتي ويظل خلف تشيلسي بفارق نقطة قبل الجولة الأخيرة.

المباراة كانت تتجه نحو التعادل بعد الدخول إلى غرف الملابس في الاستراحة بالتعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني تبدلت الأمور تماماً.

تقدم أنطونيو روديجير في الدقيقة 47 ليُشعل ستامفورد بريدج بالبهجة والفرح، قبل أن يضيف جورجينيو الهدف الثاني في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وقلص ليستر سيتي الفارق في الدقيقة 76 عن طريق نجمه النيجيري كليتشي إيهاناتشو، لكن مرت الدقائق الأخيرة دون أن يأتي هدف التعادل ليخسر الضيوف في النهاية.

ويلعب ليفربول خارج الديار مع بيرنلي في مباراة لا بديل أمامه عن الفوز ليدخل الجولة الأخيرة بأمال كبيرة في احتلال المركز الرابع أو الثالث من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.