الخليج 365 يكشف.. ساسي يستفسر من الزمالك عن مستحقاته المتأخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مصدر ليلا كورة: ساسي خاطب الزمالك للاستفسار عن مستحقاته المتأخرة

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، خاطب إدارة النادي بشكل رسمي للاستفسار عن مستحقاته المتأخرة.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم تصل إدارة النادي الأبيض لأي اتفاق رسمي حول تجديد عقد اللاعب.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "فرجاني ساسي أرسل خطاباً لنادي الزمالك من أجل الاستفسار عن مستحقاته المتأخرة".

وتابع "اللاعب يرغب في معرفة موعد صرف مستحقاته المتأخرة نظراً لعدم صرفها خلال الفترة الماضية".

واختتم "اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، سوف تعقد جلسة مع ساسي خلال ساعات من أجل حل الأزمة مع وعده بصرف تلك المستحقات المتأخرة".