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محمد الشناوي يعلن اختراق حسابه على موقع تويتر

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، اختراق الحساب الخاص به عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي.

ونشر الشناوي صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام، حيث أكد خلالها أنه يعمل على استرجاع حسابه المُخترق بتويتر.

وكانت تغريدة قد نُشرت من حساب الشناوي عبر تويتر، كُتب خلالها: "النادي النصر #coronavirus".

وقال الشناوي: تم اختراق حسابي على تويتر وأعمل على استعادته في أسرع وقت".

وبعد دقائق من نشر التغريدة الغامضة تم حذفها، قبل أن ينشر الشناوي الصورة التي أعلن خلالها اختراق حسابه.

الجدير بالذكر أن محمد الشناوي يتواجد حاليًا في جنوب أفريقيا مع بعثة الأهلي التي تستعد لملاقاة صنداونز يوم السبت القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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