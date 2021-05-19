تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد افتتاح مباريات الجولة 37 اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تقديم تشيلسي لهدية ثمينة لفريق ليفربول، بهزيمة ليستر سيتي بهدفين لهدف على ملعب ستامفورد بريدج.

وبات ليفربول على بُعد 3 نقاط فقط من مُعادلة رصيد نقاط ليستر سيتي وبالتالي خطف المركز الرابع من فريق الثعالب بفارق الأهداف، بشرط تحقيق ليفربول للفوز على بيرنلي في أهم مباريات يوم الاربعاء بمنافسات البريميرليج، والمقرر إقامتها على ملعب بيرنلي “تورف مور” بحضور 10 آلاف متفرج.

ويحتل ليستر سيتي المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا برصيد 66 نقطة، ويليه ليفربول في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

واستقبلت شباك ليستر سيتي 46 هدفًا، وسجل هجوم الفريق 66 هدفًا، أما ليفربول فقد استقبل عدد أقل من الأهداف (42) وسجل هجومه 63 هدفًا.

ومن المعروف أن حسم المراكز في الدوري الانجليزي يتم بناء على فارق الأهداف المُسجلة والمستقبلة، الأمر الذي يرجح كفة ليفربول على ليستر سيتي، ففارق الأهداف بات في صالحه بعد تلقي ليستر لهدفين في مباراة اليوم أمام تشيلسي.

وتأكد قبل آخر جولتين من بطولة الدوري الانجليزي هبوط الثلاثي “فولهام ووست بروميتش البيون وشيفيلد يونايتد” بعدما تمكن الثنائي بيرنلي ونيوكاسل يونايتد من تحقيق فوزين في آخر خمس جولات تزامنًا مع تعرض الثلاثي الأخير لتعادلات وخسائر فادحة.

على صعيد آخر، ستنحصر المنافسة بين الثنائي اللندني “توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد” على المركز السادس المؤهل مباشرة إلى دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يسعى كلا الفريقين لتجنب احتلال المركز السابع المؤهل إلى البطولة الأوروبية الجديدة المعروفة باسم دوري المؤتمر الأوروبي – كونفرانس ليج- التي تضم أصغر أندية القارة العجوز.

ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 59 نقطة بفارق الأهداف فقط عن وست هام يونايتد، وكلا الفريقين لا تزال لديهما مباراتين.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد هدية تشيلسي لـ ليفربول في الجولة 37