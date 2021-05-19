الدوري الاردني | الوحدات يعود لسكة الانتصارات من بوابة البقعة

تعرف على نتيجة مباراة الوحدات والبقعة في الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 18-5-2021، ضمن مؤجلات الجولة الأولى.

عاد نادي الوحدات لسكة الانتصارات من جديد في الدوري الاردني، بعدما هزم فريق البقعة بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وسجل ثلاثية الوحدات، كل من يزن العرب في الدقيقة (34)، وإبراهيم الجوابري في الدقيقة (44)، وأنس العوضات (59).

وبهذا الانتصار، رفع الوحدات رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الرابع مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين، في حين ظل البقعة دون رصيد في المركز الأخير بجدول الترتيب بعد 6 خسائر متتالية.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الوحدات والبقعة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

وكاد بوجبا يفتتح التسجيل لفريق البقعة في الدقيقة العاشرة، بعدما سدد كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة، ولكن ارتدت من العارضة.

ورد نادي الوحدات عن طريق أنس العوضات، الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى، وأبعدها إلى الركنية.

وكان أبو نبهان قريب من خطف هدف التقدم لفريق الوحدات في الدقيقة (35)، بعدما أرسل كرة عرضية خادعة في المرمى تألق الحارس في تحويلها إلى الركنية.

واستغل نادي الوحدات الركنية، ليسجل منها الهدف الأول عن طريق يزن العرب، إثر تسديدة لكرة حائرة داخل منطقة الست ياردات سكنت شباك البقعة.

وسجل الوحدات الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، بعدما قابل سوني تمريرة من الجهة اليمنى بتسديدة في اتجاه المرمى، أسكنها إبراهيم الجوابري في الشباك.

وفي الشوط الثاني ضاعف أنس العوضات الغلة لفريق الوحدات بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (59)، بعدما انطلق بسرعة من الجهة اليمنى مخترقًا منطقة الجزاء قبل يسدد كرة على يمين الحارس.

وحرم مدافع الوحدات الدميري فريق البقعة من تسجيل الهدف الشرفي في الدقيقة (89)، بعدما أبعد تسديدة المهاجم من على خط المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.

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