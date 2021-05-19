الدوري الانجليزي | شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وليستر «رد الاعتبار في عودة الجمهور»

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وليستر سيتي في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو في الدوري الانجليزي الممتاز، والتي استضافها ملعب ستامفورد بريدج غرب لندن، بحضور 10 آلاف متفرج حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

نجح تشيلسي في إسقاط ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 1/2 في إحدى المباريات الافتتاحية للجولة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز 2021/2020، ليهرب من مُلاحقة ليفربول له على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم تشيلسي بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 67 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي الرابع، وبفارق 4 نقاط عن ليفربول الخامس والذي سيلاقي بيرنلي يوم غد الاربعاء لحساب نفس الجولة.

رد الاعتبار في عودة الجمهور

حرص نجوم تشيلسي على رد الاعتبار في عودة الجمهور إلى ملعب ستامفورد بريدج بعد الخسارة التي تعرضوا لها أمام ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الذي استضافه ملعب ويمبلي مطلع هذا الأسبوع، وانتهى بفوز ليستر بهدف نظيف سجله تيليمانس.

وتقدم تشيلسي بالهدف الأول في مباراة اليوم عند الدقيقة 32، إلا أن حكم الفيديو المساعد تدخل ليلغيه بداعي لمس المهاجم الدولي الالماني تيمو فيرنر للكرة باليد اليمنى لحظة تحويل كرة عرضية من ركنية بالرأس في الشباك.

ومن ركنية أخرى، لُعبت بشكل سليم على القائم القريب في الدقيقة 47، ولمسها سيزار أثبيلكويتا ليحولها إلى القائم البعيد، سجل أنطونيو روديجير هدف تقدم تشيلسي بعدما ارتطمت الكرة في فخذه بالصدفة.

وفي الدقيقة 66 أحتسبت ركلة جزاء لصالح تيمو فيرنر نفذها نجم الوسط الايطالي “جورجينيو” بنجاح ليعزز تقدم تشيلسي بالهدف الثاني.

بعد دقيقة واحدة من الهدف الثاني، تحرك المدير الفني لليستر سيتي بريندان رودجرز نحو إجراء تغيير هجومي بسحب جيمس ماديسون وإشراك الهداف النيجيري إيهيناتشو، والذي تكفل بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 74 بعد استغلال رائع لتمريرة ذكية من مواطنه ندندي في عمق دفاع تشيلسي.

شاهد اهداف مباراة تشيلسي وليستر

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