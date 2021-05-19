نهائي كأس تركيا | شاهد فيديو اهداف مباراة بشكتاش وأنطاليا “انقضاض الصقور”

شاهد فيديو اهداف مباراة بشكتاش وانطاليا سبور فى نهائي كأس تركيا، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، والتي استضافها ستاد “غورسل أكسل” بمدينة إزمير.

انقض الصقور (بشكتاش) على فريق أنطاليا سبور وهزمه بثنائية نظيفة ليُتوج بكأس تركيا للمرة العاشرة فى تاريخه، محققاً الثنائية المحلية بعد حصوله على لقبه 16 في الدوري التركي مطلع الأسبوع.

وبات في خزائن بشكتاش 10 ألقاب، وانفرد بالمركز الثاني كأكثر الحاصلين على كأس الدولة التركية بتخطيه طرابزون سبور (9 ألقاب)، بينما يحمل جالطة سراي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة عبر التاريخ بـ 18 لقبا.

وضع لاعب الوسط البرازيلي “جوزيف دي سوزا” بشكتاش في المقدمة أمام أنطاليا سبور بعد ثلاث دقائق قبل أن يضاعف المدافع الفرنسي “فالنتين روسييه” الغلة بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وأقيم النهائي بدون جماهير في مدينة إزمير الساحلية بسبب قيود التعامل مع فيروس كورونا.

وكان بشكتاش فاز لآخر مرة بكأس تركيا في موسم 2010-2011 لكنه أنعش حظوظه هذا الموسم تحت قيادة المدرب “سيرجن يالجين” اللاعب البارز السابق في النادي.

وبدأ بشكتاش، الذي نال مطلع الأسبوع لقب الدوري التركي الممتاز، المباراة بقوة واستطاع زيارة شباك أنطاليا مبكرا عن طريق هدف سجله البرازيلي جوزيف دياز بعد أقل من ثلاث دقائق على البداية.

وظل بشكتاش صاحب الأفضلية على أرض الملعب طوال النصف ساعة الأولى، ما مكن الفريق من إضافة هدف ثان في الدقيقة 30، من كرة مررها الجزائري رشيد غزال لزميله الفرنسي فالنتين روز، الذي لم يتردد في إسكانها مرمى الخصم.

وحاول أنطاليا سبور تدارك النتيجة في الشوط والثاني وهدد مناطق بشكتاش بعدة محاولات خطرة لم يُكتب لها النجاح أمام تألق الدفاع ومن خلفه الحارس أوتكو يوفاكوران.

ووصل بشكتاش للدور النهائي من مسابقة الكأس بعد أن تجاوز خصمه إسطنبول باشاك شهير في نصف النهائي بثلاثة أهداف لاثنين، قبل أن يلحقه أنطاليا سبور بثنائية بيضاء على حساب ألانيا سبور.

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