الامارات | الهلال يتطلّع للقب الدوري السعودي في مواجهة الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتطلّع للقب الدوري السعودي في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصدّر موقعة الهلال المتصدر والأهلي، اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مباريات الجولة 28 من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما يستقبل الشباب الوصيف بفارق أربع نقاط العين الأخير.

وستشهد مباريات الجولة حضور الجماهير بعد غياب امتد لأكثر من سنة، لكن وفق ضوابط وإجراءات، وبنسبة لا تتجاوز 40%.

وكان الاتحاد السعودي قرّر تقديم مباراتي التعاون مع الفتح والقادسية مع الفيصلي، اللتين أقيمتا يومي 25 و29 بريل الماضي، لإفساح المجال أمام التعاون والفيصلي، للتحضير لنهائي كأس الملك. يستهدف الهلال النقاط الثلاث للاحتفاظ بلقب الدوري في حال تعثر الشباب.

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