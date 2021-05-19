شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب أفريقيا: الطقس يميل للبرودة وجماهير صن داونز تشعر بخيبة أمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن درجة الحرارة حاليا في جنوب أفريقيا تشهد انخفاضا ملحوظا، لافتا إلى أن الطقس يميل للبرودة حاليا، وبالتالى فإقامة مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل فى الثالثة عصرا لن يمثل مشكلة للفريق الأحمر.

وتابع الفاضلي خلال تصريحات تليفزيونية أنه تم تعديل موعد المباراة لتقام في الثالثة عصرا نظرا لأن الأجواء معتدلة ولا مانع من إقامة المباراة في هذا التوقيت.

وأضاف أن جماهير صن داونز تشعر بخيبة الأمل بعد الخسارة 2|0 في مباراة الذهاب، وتتطلع للتعويض في مباراة العودة بهدف الصعود للدور التالي، وأن حالات كورونا في جنوب أفريقيا غير مقلقة حاليا والوضع تحت السيطرة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن المباراة ستقام على ملعب من النجيل الطبيعي.

من جانب آخر، أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول الثلاثاء على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيراته لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.