شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب أفريقيا: الطقس يميل للبرودة وجماهير صن داونز تشعر بخيبة أمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن درجة الحرارة حاليا في جنوب أفريقيا تشهد انخفاضا ملحوظا، لافتا إلى أن الطقس يميل للبرودة حاليا، وبالتالى فإقامة مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت المقبل فى الثالثة عصرا لن يمثل مشكلة للفريق الأحمر.
وتابع الفاضلي خلال تصريحات تليفزيونية أنه تم تعديل موعد المباراة لتقام في الثالثة عصرا نظرا لأن الأجواء معتدلة ولا مانع من إقامة المباراة في هذا التوقيت.
وأضاف أن جماهير صن داونز تشعر بخيبة الأمل بعد الخسارة 2|0 في مباراة الذهاب، وتتطلع للتعويض في مباراة العودة بهدف الصعود للدور التالي، وأن حالات كورونا في جنوب أفريقيا غير مقلقة حاليا والوضع تحت السيطرة بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن المباراة ستقام على ملعب من النجيل الطبيعي.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب أفريقيا صباح الثلاثاء، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة منذ الإقلاع من مطار القاهرة إلى الوصول لفندق الإقامة في مدينة بريتوريا.
وحقق الأهلي الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بهدفين دون رد، وتقام مباراة العودة يوم 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.