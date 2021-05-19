شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جميع أهداف الأهلى فى شباك صن داونز بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائى دورى الأبطال.

وحقق الأهلى فوزاً ثميناً على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، بهدفين نظيفين، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائى في دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجارية 2020-2021.

وتبقى حظوظ الأهلى كبيرة فى بلوغ نصف النهائى والدفاع عن لقبه، الذى حققه للمرة التاسعة فى النسخة الماضية على حساب مواطنه الزمالك، ويسعى الاهلى لتسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات بطل جنوب أفريقيا.

سيد عبد الحفيظ في 2001

أول هدف سجله الأهلي في صن داونز بالأراضى الجنوب أفريقية عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي يوم 8/12 /2001 في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

سجل الأهلى هدفين في صن داونز يوم 7/4/ 2007، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2 / 2، عن طريق محمد بركات وفلافيو.

ويعد آخر أهداف الأهلى في جنوب أفريقيا يوم 7/3/2020 في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى 1 /1، جاء عن طريق مدافع صن داونز لييو هانج مايوي.