شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمة لاعبيه استعدادا لمباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لملاقاة المقاولون العرب غدا، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الأسبوع الـ23 بمسابقة الدورى المصرى.

والقائمة جاءت كالتالي:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة المقاولون العرب غدا لحساب منافسات الأسبوع ال23 بمسابقة الدورى المصرى.

المران شهد وضع الرتوش الأخيرة من خلال وضع مجموعة من الجمل الفنية والخططية كما تطرق لمجموعة من الوحدات البدنية المكثفة.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء وسط إصرار من اللاعبين على بذل قصارى جهدهم.