شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يكشف الحقيقة عن مفاوضات الأهلي مع صفقة الصيف المنتظرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الحقيقة الكاملة في مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي سفيان رحيمي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الاننقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: «على مسؤوليتي الشخصية لم يتحدث أي مسؤول في النادي الأهلي مع سفيان رحيمي لاعب نادي الوداد للتعاقد معه في الصيف المقبل».

وأضاف: «أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، لم يحصل حتى الآن على الضوء الأخضر للتفاوض مع سفيان رحيمي».

وأوضح : «سفيان رحيمي، ضمن اللاعبين المرشحين للقلعة الحمراء، ولكن حتى الآن لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الللاعب».

الوداد لمغربي - صورة أرشيفية

وعن مصير الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر :«مستحيل أن يستغنى الأهلي عن المهاجم الكونغولي في نهاية الموسم الجاري، من الممكن أن يخرج للإعارة ولكن هذا الأمر سيعود لمستواه الفني في المباريات المقبلة» .

وأوضح :«الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لديه قناعات كبيرة بمستوى بواليا، ولم يتخذ حتى الآن أي قرار رسمي بشأن إعارة اللاعب من عدمها».