شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يوجه رسالة إلى العالم : صلوا من أجل فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه الفرنسي المسلم بوجبا رسالة إلى العالم وكتب عبر صفحته على موقع انستجرام :«لنحافظ على عالمنا آمنًا ونتحرر من العنف صلوا من أجل فلسطين».

وقام بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد، برفع علم فلسطين عقب المباراة التي جمعت المان يونايتد، اليوم، أمام فولهام في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ورفع بوجبا وأماد ديالو علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد، أمام 10 آلاف متفرج، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

كان الثنائي حمزة شودري وويسلي فوفانا، من نادي ليستر سيتي، رفعا أيضاً العلم الفلسطيني. وذلك بعد فوز فريقهما على تشيلسي وحصوله على كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن نادي فولهام نجح في تحقيق التعادل مع نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز. وحل فولهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، وذلك ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

أحرز إدينسون كافاني هدف مانشستر في الدقيقة 15، وسجل جو برايان هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 71 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي، أما فولهام فيأتي في المركز الـ18 بـ28 نقطة.