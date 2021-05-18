شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يرد على الزمالك بشأن شكوى تفويت مباراة الترجي والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقت إدارة نادي الزمالك ردًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حول الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي تجاه مباراة الترجي التونسي والمولودية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد كاف أنه تسلم شكوى الزمالك وقام بدراستها جيدا والتحقيق فيها ومراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة ودراستها بعناية والتأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة ليقوم بحفظ الشكوى.

واتهم الزمالك في شكواه الترجي بالتواطؤ مع مولودية الجزائر من أجل الصعود معًا إلى دور الثمانية لدوري رابطة الابطال الأفريقي وإبعاد الزمالك.

وأرسل الزمالك مع شكواه اللقطات التي اعتمد عليها من شريط المباراة والتي رأى فيها مسؤولوه شبهة الاتفاق من جانب فريق الترجي التونسي لصالح المولودية.