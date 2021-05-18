شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحشد نجومه لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لملاقاة المقاولون العرب المقرر لها غدا الأربعاء، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الأسبوع ال٢٣ بمسابقة الدورى المصرى.

القائمة جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع.. حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط.. محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم..فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.