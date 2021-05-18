شكرا لقرائتكم خبر عن بول بوجبا وديالو يرفعان علم فلسطين عقب مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد برفع علم فلسطين عقب المباراة التي جمعت المان يونايتد أمام فولهام في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقام بوجبا وأماد ديالو برفع علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد أمام 10 آلاف متفرج عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

كان حمزة تشودري وويسلي فوفانا لاعبا ليستر سيتي رفعا علم فلسطين عقب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي على أرضية ستاد ويمبلي.

ونجح فولهام في تحقيق التعادل مع نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وحل فولهام ضيفًا على مانشستر يونايتد بملعب «أولد ترافورد»، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.

أحرز إدينسون كافاني هدف مانشستر في الدقيقة 15 وسجل جو برايان هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 76.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 71 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي، أما فولهام فيأتي في المركز الـ18 بـ28 نقطة.