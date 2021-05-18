فيرنانديز لاعب الموسم بمانشستر يونايتد

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وأضاف أن فيرنانديز قدم موسما آخر استثنائيا مع الفريق بتسجيله 18 هدفا في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما سجل 9 أهداف في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما سجل هدفا مميزا للفريق في شباك ليفربول من ضربة حرة مباشرة في كأس الاتحاد الإنجليزي. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 13 خلف مانشستر سيتي الذي حسم تتويجه بنسخة الموسم الحالي من المسابقة.
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