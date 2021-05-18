فيرنانديز لاعب الموسم بمانشستر يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج البرتغالي برونو فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد للموسم الحالي، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن فيرنانديز توج بالجائزة في الموسم الماضي وذلك رغم أنه انضم إلى الفريق في يناير من العام الماضي، ليحافظ عليها في الموسم الحالي 2020 / 2021 بتصويت الجماهير بنسبة كبيرة. وأضاف أن فيرنانديز قدم موسما آخر استثنائيا مع الفريق بتسجيله 18 هدفا في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما سجل 9 أهداف في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما سجل هدفا مميزا للفريق في شباك ليفربول من ضربة حرة مباشرة في كأس الاتحاد الإنجليزي. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق 13 خلف مانشستر سيتي الذي حسم تتويجه بنسخة الموسم الحالي من المسابقة.



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