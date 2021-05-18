الاتحاديون يبحثون عن ضالتهم في بن داخل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​عاد المهاجم عمر داخل لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد الفراغ من المشاركة ضمن فريق برنامج الابتعاث الرياضي الخارجي في إسبانيا والذي انطلق في موسم 2019.

ويعد اللاعب من أبرز اللاعبين الموهوبين الصاعدين للفريق الأول؛ حيث سيتم تجهيزه ثم الاعتماد عليه إلى جوار عدد من زملائه في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

ويعول الاتحاديون كثيرا على بن داخل في الشق الهجومي لاسيما وأن الفريق والجهاز الفني يعاني من عدم نجاح الثنائي هارون كمارا وبريجوفيتش في الإقناع بما لديهما، حيث أظهرا مستويات وصفت بالمتواضعة.

ومن أبرز اللاعبين الصاعدين للفريق الأول أيضا، حازم الزهراني وإبراهيم العطاس وأصيل عابد وأحمد باحسين وعوض الناشري ومحمد العوفي إلى جانب عدد من اللاعبين في درجة الشباب الذين سيتم اختيارهم نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ويعد هذا التوجه من قبل إدارة النادي في كل الأحوال ضمن استعداداتها لمنافسات الموسم الرياضي المقبل في حال استمر الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي من عدمه.

كذلك في حال استطاعت إدارة النادي الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لها التعاقد مع محترفين جدد سواء كانوا من الأجانب أو المحليين.

بدورها بدأت إدارة النادي اتخاذ عدة خطوات من شأنها استغلال كافة المحاولات الإدارية والمالية لاستخراج شهادة الكفاءة المالية للتعاقد مع محترفين جدد خاصة على الصعيد الأجنبي رغبة منها في المنافسة بقوة على استحقاقات الموسم الرياضي المقبل.

وترى إدارة النادي أهمية كبرى لبدء هذه الخطوة مبكرا لاسيما وأن الفريق مرشح للمشاركة والعودة مجددا لدوري أبطال آسيا للأندية المحترفة.