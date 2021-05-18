لاعبون يناقشون عمال قطر بشأن ظروفهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) محادثة عبر الاتصال المرئي عن بعد مع لاعبين وعمال مهاجرين في قطر، في إطار مبادرة لمساعدة لاعبي كرة القدم الذين يرغبون في «الانخراط بشكل استباقي في قضايا حقوق العمال» في قطر التي تحتضن بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وانضم لاعبون من أستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية في المحادثة الأولى التي جرت في 11 مايو الحالي، حسب ما أعلنه فيفبرو أمس، حيث ذكر في بيان «خلال المحادثة، وجه اللاعبون الأسئلة للعمال بشأن ظروف عملهم اليومي، وما يمكن للاعبين فعله من أجل المساعدة على حماية حقوق الإنسان».

وواجهت قطر انتقادات على المستوى الدولي بشكل متكرر بداعي استغلال العمال المهاجرين.

وفي المباريات التي أقيمت في مارس الماضي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، لفت عدد من اللاعبين الأنظار إلى الوضع في قطر من خلال احتجاجاتهم.

وأعد فيفبرو، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومنظمة العفو الدولية، وثيقة تتضمن معلومات عن قطر ووضع حقوق الإنسان بها والإصلاحات الأخيرة ووضع العمال المهاجرين.

وفي محادثتهم مع اللاعبين، تحدث العمال عن تغييرات إيجابية أجريت أخيرا، من بينها إلغاء نظام الكفالة، وتضمين ممثل للعمال منتخب ضمن لجان جهات العمل.

لكن العمال أشاروا إلى أنه من المهم أن تطبق الحكومة الإصلاحات على مستوى البلاد وليس فقط في مواقع الفيفا (المواقع التي تستضيف منافسات كأس العالم). وقد أعلنت الحكومة القطرية في وقت سابق أنها أجرت تحسينات كبيرة في وضع العمال خلال الأعوام الأخيرة من خلال الإصلاحات. وتقام كأس العالم 2022 في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر من العام المقبل.