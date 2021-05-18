شكرا لقرائتكم خبر كانتونا ينضم لقاعة المشاهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسار مهاجم مانشستر يونايتد السابق على خطى آلان شيرر وتييري هنري، اللذين أعلن أنهما أول لاعبين ينضمان يوم 26 أبريل.
وسجل كانتونا، الذي بدأ مسيرته في إنجلترا مع فريق ليدز يونايتد، 70 هدفا في 156 مباراة بالدوري الممتاز وفاز بأربعة ألقاب في 5 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد.
وتعليقا على قرار ضمه قال اللاعب الفرنسي»سعيد وفخور للغاية، ولكن في نفس الوقت لست متفاجئا. لو لم يتم ضمي كنت سأتفاجأ! كنت محظوظا باللعب لهذا الفريق، مع هؤلاء اللاعبين الرائعين، والمدرب الرائع والجماهير الرائعة».
وكان كانتونا واحدا من 6 لاعبين من قائمة مختصرة مكونة من 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير ولجنة جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتم الإعلان عن اللاعبين الخمسة الآخرين الذين سيتم ضمهم خلال الأيام المقبلة.
وأطلقت قاعة المشاهير الشهر الماضي من أجل الاعتراف والاحتفال بالمهارات والمواهب الاستثنائية للاعبين الذين توجوا بالدوري منذ نشأته في عام 1992.
كانت هذه تفاصيل خبر كانتونا ينضم لقاعة المشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.