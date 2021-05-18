كانتونا ينضم لقاعة المشاهير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح إيريك كانتونا ثالث لاعب ينضم لقاعة المشاهير الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسار مهاجم مانشستر يونايتد السابق على خطى آلان شيرر وتييري هنري، اللذين أعلن أنهما أول لاعبين ينضمان يوم 26 أبريل.

وسجل كانتونا، الذي بدأ مسيرته في إنجلترا مع فريق ليدز يونايتد، 70 هدفا في 156 مباراة بالدوري الممتاز وفاز بأربعة ألقاب في 5 مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد.

وتعليقا على قرار ضمه قال اللاعب الفرنسي»سعيد وفخور للغاية، ولكن في نفس الوقت لست متفاجئا. لو لم يتم ضمي كنت سأتفاجأ! كنت محظوظا باللعب لهذا الفريق، مع هؤلاء اللاعبين الرائعين، والمدرب الرائع والجماهير الرائعة».

وكان كانتونا واحدا من 6 لاعبين من قائمة مختصرة مكونة من 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير ولجنة جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتم الإعلان عن اللاعبين الخمسة الآخرين الذين سيتم ضمهم خلال الأيام المقبلة.

وأطلقت قاعة المشاهير الشهر الماضي من أجل الاعتراف والاحتفال بالمهارات والمواهب الاستثنائية للاعبين الذين توجوا بالدوري منذ نشأته في عام 1992.