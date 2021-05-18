شكرا لقرائتكم خبر نقطة تفصل الفيحاء عن مرافقة الحزم بدوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت الإثارة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، وحفلت أحداث الجولة الـ35 الماضية بالمتعة والتشويق وسط أحداث دراماتيكية وحسابات فنية أبرزها اقتراب الفيحاء من مرافقة الحزم في العودة مجددا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تأكد رسميا هبوط النجوم وعرعر إلى دوري الدرجة الثانية رغم تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة.

فعلى ملعبه في الرس، استمر الحزم الصاعد رسميا في مسلسل تحطيم الأرقام القياسية حينما جدد تفوقه على ضيفه البكيرية 2/ 1، ليبقى مستقرا في الصدارة برصيد 86 نقطة، بينما ظل البكيرية عند رصيده السابق 33 نقطة متراجعا للمرتبة الـ18 ولا يزال في دائرة الخطر.

ونجح الفيحاء في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه بفوزه على النهضة بثنائية، ليستقر وصيفا برصيد 79 نقطة ويكفيه نقطة واحدة ليؤكد صعوده رسميا إلى دوري الأضواء، في المقابل بقي النهضة عند 35 نقطة في المركز الـ16 ليستمر في دائرة الخطر.

وفي المدينة المنورة، خطف الجبلين نقطة بطعم الانتصار حينما أدرك تعادلا مثيرا أمام نظيره أحد 1/1، ليواصل الجبلين تمسكه بالمرتبة الثالثة برصيد 70 نقطة وبفارق الأهداف عن الطائي، بينما ارتفع رصيد أحد إلى 47 نقطة لكنه تراجع للمركز التاسع.

وفي حائل، أبقى الطائي على حظوظه في دائرة المنافسة حينما كسب ضيفه الكوكب 2/ 0، ليرتفع رصيده إلى 70 نقطة في المرتبة الرابعة، في حين توقف رصيد الكوكب عند 50 نقطة مستقرا كخامس.

وفي صراع الهروب من دائرة الخطر، استعاد الثقبة توازنه مجددا بعدما كسب ضيفه النجوم برباعية نظيفة، ليتقدم إلى المرتبة الـ17 برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن البكيرية، فيما بقي النجوم في المرتبة الـ20 برصيد 23 نقطة معلنا معها هبوطه رسميا إلى الدرجة الثانية عقب 5 مواسم قضاها في المسابقة.

وتضاءلت آمال عرعر نهائيا في البقاء للموسم الثاني على التوالي بعد تعادله سلبيا أمام العدالة، ليبقى الفريق في المرتبة الـ19 برصيد 26 نقطة مرافقا النجوم إلى الدرجة الثانية، بينما استقر العدالة كعاشر برصيد 44 نقطة.

إحصائيات وأرقام من الجولة:

