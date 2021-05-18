شكرا لقرائتكم خبر 8 منتخبات تطمح لخطف كأس العرب لكرة الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أمس، مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى جمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وكان مدرب المنتخب، الإسباني فونسيكا اختار 16 لاعبا لتمثيل المنتخب السعودي وهم: عبدالله كردي، أسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبدالإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبدالله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

يذكر بأن قرعة كأس العرب للصالات أوقعت المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من المغرب والإمارات وجزر القمر.

وقد خضعت بعثة المنتخب، لمسحات طبية وحصلت على شهادة PCR وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها جمهورية مصر العربية على الأشخاص القادمين لها، والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أظهرت الفحوصات سلامة الجميع.

وتنطلق غدا في العاصمة المصرية القاهرة، منافسات النسخة الخامسة من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية موريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات وجزر القمر.

وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2021 / 2022، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفا ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضا في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفا أيضا، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، إذ توج المنتخب الليبي باللقب.

ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضا المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث.