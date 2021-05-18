شكرا لقرائتكم خبر الباطن ينشد نقاط البقاء بالاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الاتفاق صاحب المركز السادس برصيد 41 نقطة، ضيفا على الباطن الـ13 والمهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن جمع حتى الآن 30 نقطة.

وينتشي الاتفاق بفوزه في الجولة الماضية على الشباب 4/3، فيما تعادل الباطن مع الهلال المتصدر 1/1.

كما يبحث الاتفاق عن الفوز ليقوي حظوظه في المنافسة على مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا، فيما تنحصر آمال الباطن في النجاة من الهبوط من خلال خطف فوز مهم.

وتبدو الكفة متعادلة بين الفريقين من واقع لقاءاتهما الـ11 الماضية، حيث حقق كل منهما الفوز على الآخر 3 مرات، فيما تعادلا 5 مرات.

الباطن الذي بات رقما صعبا في الدوري دفاعيا في المباريات الأخيرة من خلال اعتماده على إقفال المنطقة الخلفية والارتداد السريع، نجح في الخروج بنقطة ثمنية أمام الهلال، وقبلها أمام الاتحاد، وهو ما يدركه مدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي، لذلك يتوقع أن يفاجئ الباطن بطريقة لعب مختلفة يبحث خلالها عن فك شفرة دفاعه.