الأخضر الشاب يدشن معسكره

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي تحت 20 عاما أمس على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد معسكره الإعدادي ضمن خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا عام 2023. وكان المدير الفني صالح المحمدي، استدعى 30 لاعبا للمعسكر هم: أسامة المرمش، بلال الدواء، نواف شيعان، أحمد أبو راسين، عبدالعزيز الفرج، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، محمد سليمان، سامي سويد، نواف أبو جابر، سليمان هزازي، وليد عياش، عباس الحسن، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالكريم دارسي، عبدالله الزيد، عثمان العثمان، صهيب الزيد، يزيد الغامدي، عبدالعزيز العليوة، عبدالله معتوق، ياسين الزبيدي، ماجد دوران، خالد مجرشي، عبدالله رديف، مشاري النمر، نواف السهلي، عبدالعزيز العثمان.



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