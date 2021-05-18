شكرا لقرائتكم خبر الشباب يطمح لملاحقة الهلال بالعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثا عن أمل جديد للحاق بالصدارة، يستضيف الشباب على ملعبه بالرياض، نظيره العين الهابط لدوري الدرجة الأولى في إطار لقاءات الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويريد الشباب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة، التمسك بأمله في الفوز بلقب الدوري، لذلك لن يفرط اليوم في خطف كامل نقاط المباراة على أمل تعثر الهلال الذي يواجه الأهلي اليوم، حتى يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة أو نقطتين، حيث يملك الهلال 52 نقطة.

أما العين صاحب الـ20 نقطة، فيسعى فقط إلى ترك بصمة في الجولات المتبقية له قبل العودة رسميا إلى دوري الأولى بعد موسم واحد فقط في دوري المحترفين.

وعانى الشباب من فترة تراجع مخيفة شهدت انهياره في الجولات الماضية بعد أن خسر 4 مواجهات من أصل 5 كانت كفيلة بانفراده بالصدارة، إلا أنه منح الفرصة للهلال ومن ثم بات يلاحقه على أمل تعثره.

ويستعيد الشباب اليوم نجميه الأرجنتينيين إيفر بانيغا وكريستيان جوانكا اللذين غابا عنه في الجولة الماضية أمام الاتفاق للإيقاف. وكان الشباب خسر أمام الاتفاق 4/3 .

رقميا تظهر قوة الشباب كأقوى فرق الدوري هجوما برصيد 55 هدفا، أما العين فهو أقل الفرق تسجيلا للأهداف، حيث سجل فقط 20 هدفا.

وخسر العين آخر لقاءاته أمام النصر 2/0.

يذكر أن لقاء الفريقين بالدور الأول انتهى شبابيا 3 /0.