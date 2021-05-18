رياضة جديدة بالدوري السعودي الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستأنف اليوم الدوري السعودي الالكتروني الذي يقام تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية. وأقيمت في الفترة الماضية مجريات الدوري على رياضتين هما Dota 2 وCS:GO وحصل على لقب بطولة Dota 2 نادي The Ultimates وتوج بلقب بطولة CS:GO نادي 01 Esports. وتشهد المنافسات مشاركة 40 فريقا من جميع مناطق المملكة، وسيكون من بين الرياضات رياضة الكترونية جديدة وهي رياضة Overwatch.

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